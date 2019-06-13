Görüntülerdeki gizemli ‘yaratık’ ne? Bu sorunun cevabı aranıyor

Gomez’in Facebook’ta paylaştığı görüntülerdeki figürü sosyal medya kullanıcıları Harry Potter serisinin Dobby karakterine benzetti.

Görüntülere, sıska bir karakter evden çıkıp otoyolda bir aracın arkasına doğru ilerlerken yansıyor. Ne olduğu net olarak tespit edilemeyen elf benzeri ‘yaratık’, upuzun kol ve bacaklarını tavuk kanadı gibi yanlara açarak yürüyor.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; kendiliğinden ortaya çıkan ‘uzmanlar’ görüntülerdeki kişinin yüksek olasılıkla kafasına pantolon geçirmiş, terlikli bir çocuk olduğunu savundu. İnternet dedektifleri videoyla oynanmadığı konusunda çok kesin konuşuyor.

Vivian Gomez, görüntülere yansıyan figürün oğlu Bobby olmadığından emin, zira “Ben oğlumu tek başına gece dışarı salmam” diyor. Ancak Gomez, oğlunun sağda solda şaka yapmaktan hoşlandığını ve dans etmeyi sevdiğini anlattı.