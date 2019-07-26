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Gerçeği öğrenen şaşırıp kalıyor! Dikkatle bakın

İşte tartışma koparacak bir göz yanılsaması daha... Aşağıdaki fotoğrafa baktığınızda ne görüyorsunuz? Kapalı gökyüzü altındaki bir sahil kenarı mı? Eğer böyle görüyorsanız, bir ressam olabilirsiniz. Ama gerçek maalesef bu değil...

Sozcu.com.tr
14:57 -
Haberler Dünya
Gerçeği öğrenen şaşırıp kalıyor! Dikkatle bakın

Bu kare Twitter’da yayınlandığında kıyameti kopardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük çoğunluğu fırtınalı bir sahil gördüğünü beyan etti.

Paylaşılan fotoğrafın altına yazılan ise şuydu: “Eğer bir sahil, okyanus ufku, taşlar ve yıldızlar görüyorsanız, o zaman siz bir ressamsınız.”

Sonrasında Reddit’te de yayınlanan görselin aslında bir otomobilin hasarlı kapısını yansıttığı ortaya çıkınca ortalık daha da karıştı.

Bir Reddit kullanıcısı, “Ben hâlâ plajı görüyorum. İstesem arabayı da görürüm fakat plaj daha iyi” yorumunda bulundu.

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Son güncelleme: android-time 15:08 26.07.2019
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