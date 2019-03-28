Son dakika haberi… Avam Kamarası’ndan Brexit kararı!

İngiltere’de, Avam Kamarası Başkanı John Bercow, ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasını (Brexit) düzenleyen anlaşmanın yarın 3. kez parlamentoda oylanmasına izin vereceğini söyledi.

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John Bercow, İngiltere-AB ilişkilerinin geleceğini düzenleyen siyasi deklarasyonun ise oylanmayacağını açıkladı.

Parlamento, Brexit anlaşmasını Ocak ayında 230, bu ay ise 149 oy farkla reddetmişti.

Bercow, Parlamento tarafından reddedilen anlaşmanın “özünde bir değişiklik yapılmadan” tekrar oylanamayacağına hükmetmişti. Perşembe günü yaptığı açıklamada ise oylanacak olanın “yeni bir önerge” olduğunu söyledi.

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AB, anlaşmanın parlamentodan geçmemesi halinde İngiltere’nin 12 Nisan’da birlikten ayrılması gerektiğini ancak anlaşma parlamentodan geçerse Brexit’in 22 Mayıs’a kadar erteleneceğini açıklamıştı.