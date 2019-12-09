Son dakika… Hint düğününde dehşet: Davetliler dansözü vurdu

Hindistan’ın Nepal sınırındaki Uttar Pradesh eyaletinde geçen hafta yaşanan bir olay yerel ve uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. 22 bin nüfuslu Chitrakoot’taki bir köyde düzenlenen düğün kanlı bitti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda ve yerel basında yer alan haberlerde düğüne katılanlardan birinin düğün sırasında dans eden dansözlerden birini kafasından vurduğu aktarıldı. Yerel basında yer alan görüntülerde, ses sisteminde yaşanan bir sıkıntı dolayısıyla dansözlerin dans etmeyi bıraktıkları görülürken daha sonra dışarıdan bir ses, “Ateş edilecek” diye bağırdı.

Bu tehditten kısa bir süre sonra ise bir ateş sesi duyuldu ve dansçılardan biri yere yığıldı. Diğer dansçılar da arkadaşlarının yanına giderek yardımda bulunurken video kısa bir süre sonra kesildi.

Hint basınında yer alan haberlerde genç kadının kafasından vurulduğu ve kurşunun çenesini parçaladığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yerel basında yer alan haberlerde iki kişinin gözaltına alındığı fakat bir şüphelinin ise halen arandığı belirtildi.

India Today gazetesinin yayın yönetmeni Shiv Aroor sosyal medya üzerinden, “Neyse ki video paylaşım rekoru kırdı da medya ve kamuoyu bu olayı öğrendi” ifadesini kullandı. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları Chitrakoot polisinin soruşturmayı çok yavaş sürdürmesinden şikayetçi oldu.