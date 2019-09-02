Son dakika… Hızı 285 kilometreyi aştı! Canavar ana karaya doğru ilerliyor

Dorian Kasırgası, Batı’ya doğru ilerliyor ve ABD’nin doğu kıyılarındaki Florida, Georgia, North ve South Carolina gibi eyaletleri vurması bekleniyor.

Söz konusu tüm bu eyaletlerde olağanüstü hâl ilan edildi. South Carolina ve Georgia’da kıyı şeridinde yaşayan neredeyse 1 milyon kişiye bölgeden ayrılmaları yönünde talimat verildi.

5’inci kategorideki kasırga, Abacos Adaları’na bağlı Elbow Cay Adası’nı vurduktan sonra bazı yerlerin sular alında kaldığı bildirildi. Fırtına ayrıca sert rüzgâr ve sağanak yağışla Grand Bahama Adası’nı da etkisi altına altı.

Bahamalılar, rüzgâr nedeniyle çatışı uçan ve etrafı sularla çevrilen evlerinin görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Videolara sel sularında yüzen alabora olmuş botlar da yansıdı.

Dorian Kasırgası, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana Bahamalar’ı vuran en güçlü kasırga olarak tarihe geçti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi Direktörü Ken Graham, pazar günü yaptığı bir açıklamayla Bahamalar’ın 10 saati aşkın bir süre ağır kasırga etkisine maruz kalacağını açıklamıştı.

Yetkililer merkezden uzak noktalarda bulunan havaalanlarını kapattı, fakat ana uluslararası havalimanını dün açık bırakıldı.