Son dakika… Hong Kong Yasama Meclisi’nde arbede çıktı: Vekiller liderin üzerine yürüdüler

Suçluların Çin’e iadesine imkan tanıyan yasa tasarısının gündeme gelmesinin ardından suların durulmadığı Hong Kong’ta bugün sıcak bir gelişme yaşandı…

Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ndeki suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, bölgede ciddi bir kriz yaratmış ve büyük gösterilere sebep olmuştu. Olayların başladığı Haziran ayından beri 2 bini aşkın insan yaralanırken 2 bini aşkın göstericinin de gözaltına alındığı Hong Kong’ta gerilim Yasama Meclisi’ne sıçradı.

Her ne kadar Hong Kong yönetimi yasa tasarısını iptal ettiklerini açıklasa da kısa bir süre içerisinde protestolar hükümete karşı yönlendirilmişti… Bu sabaha karşı toplanan Yasama Meclisi’nde konuşan Hong Kong lideri Carrie Lam siyasetçilerin sorularını yanıtlamaya çalıştı. Her yıl geleneksel olarak yaptığı toplantıya katılan Lam çok sert bir tepkiyle karşılaştı.

Lam’a muhalif olan siyasetçiler ellerinde pankartlarla Yasama Meclisi’nde gösteri düzenledi. Yaşanan arbede sırasında Carrie Lam toplantıyı terk ederken bazı siyasetçilerin ellerinde pankartlarla Lam’ın peşinden koşması uluslararası ajans muhabirlerinin objektifine yansıdı.

Son dönemdeki en büyük krizini yaşayan Hong Kong’ta 4 aydır devam eden gösteriler Asya’nın finans merkezi olarak bilinen bölgede yaşamı durma noktasına getirmiş ve ciddi bir ekonomik krizi de tetiklemişti. 1997 yılında İngiltere’den bağımsızlığını alan Hong Kong, Çin ile birlikte “tek ülke iki sistem” formülünü izliyordu.