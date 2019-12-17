Son dakika… Tartışma yaratan sözler üzerine Cumhurbaşkanı özür diledi

Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid, popülist aşırı sağcı parti Ekre’nin lideri olan 70 yaşındaki Mart Helme’nin sözlerinden “utanç duyduğunu” söyledi.

34 yaşındaki Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, dünyanın görevdeki en genç başbakanı unvanını kazanmıştı.

İçişleri Bakanlığı’nı yürüten Mart Helme, partisine ait radyoda “Şimdiyse, tezgahtar bir kızın ve bazı sokak eylemcilerinin ve eğitimsiz insanların kabineye girdiğini görüyoruz” demişti.

Marin daha önce yoksul bir aileden geldiğini söylemiş, üniversiteye girmeden ve siyasi kariyerine başlamadan önce tezgahtarlık yaptığını anlatmıştı. Marin, ailesinde liseyi bitiren ve üniversite okuyabilen ilk kişi olmuştu.

Mart Helme’nin skandal niteliğindeki sözlerine Twitter hesabından yanıt veren Marin “Finlandiya’dan çok gurur duyduğunu” söyledi: “Burada yoksul bir ailenin çocuğu eğitim görebilir ve hayatlarındaki bir sürü şeyi başarabilir. Bir dükkândaki kasiyer, başbakan olabilir.”

‘YANLIŞ ANLAŞILDIM’ DEDİ VE ÖZÜR DİLEDİ

Helme ise birinin çalışarak siyasetin en üst düzeyine çıkabileceğini kabul etmeye niyetlendiğini savundu ve “Bunu birileri yanlış anlamışsa, Finlandiya Başbakanı’na özürlerimi iletirim” dedi.

Estonya Cumhurbaşkanı Kaljulaid, Finli mevkidaşı Sauli Niinistö’yü aradığını ve Marin’e özürlerini iletmesini istediğini söyledi.

Estonyalı muhalif partiler de Helme’den istifa etmesini ya da Başbakan Jüri Ratas’ın kendisini görevden almasını istedi.

Estonya, üç Baltık ülkesi arasında en kuzeyde olanı ve Finlandiya Körfezi’nin hemen öte yanındaki bu ülkeyle dilleri de birbirine benziyor.

Ekre, geçen Mayıs ayındaki seçimlerde oyların yüzde 17,8’ini alarak koalisyon hükümetine girmişti.