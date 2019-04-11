Orta Doğu’da sıcak gelişme… ‘İkinci Arap Baharı’ mı?

2010 yılında halkın Arap ülkelerindeki tek adam rejimlerine karşı sokak gösterileri ile başlayan “Arap baharı” süreci, Tunus, Mısır ve Libya’da yönetimlerin değişmesine neden olmuş, bazı Arap ülkelerinde de demokrasi yönünde “reformların” önünü açmıştı. Ancak Cezayir ve Sudan gibi ülkeler, bu sürecin dışında kalmıştı.

2019 ile birlikte, bu kez Cezayir’de ve Sudan’da başlayan halk hareketleri, bu iki ülkede yıllardır iktidarda olan isimleri devirdi. Cezayir’de Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın “5. dönem için yeniden aday olmasına” karşı başlayan protestolar, Buteflika’nın siyaset arenasından tamamen çekilmesine neden oldu.

İLGİLİ HABER Sudan'da sıcak saatler: Cumhurbaşkanı ev hapsinde iddiası

Şimdi de Sudan’da, ekmek, elektrik gibi temel tüketim malzeme ve araçlarına yönelik sübvansiyonların kaldırılmasına karşı sokak gösterilerine başlayan halk, 30 yıllık Ömer El Beşir iktidarını sona erdirdi. Kaddafi’nin 2010 Arap Baharı sürecinde iktidardan düşmesinin ardından iç savaştan kurtulamayan ve fiilen iki yönetim bölgesine ayrılan Libya’da da, General Hafter Trablus’taki geçici hükümete karşı harekata geçti. Hafter yanlısı güçlerin Trablus havaalanını ele geçirdiğine ilişkin haberler gelmeye başladı.

TEK ADAM GİTTİ, ORDU HAKİMİYETİ GELDİ

2019 yılında bu kez Cezayir, Sudan ve Libya’da yaşanan bu hareketlenme, “İkinci Arap Baharı mı” sorusunu akla getirdi. Ancak gerek Cezayir’de, gerekse Sudan’da ülkeyi on yıllardır “tek adam” rejimiyle yöneten liderlerin devrilmesinin ardından, bu ülkelere demokrasi geldiğini söylemek zor. Her iki ülkede de yönetimi devralan asıl güç olarak ordu öne çıkıyor. Cezayir’de Buteflika’nın istifasından sonra Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih geçici cumhurbaşkanı oldu. Cezayir halkının “Buteflika rejiminin temel taşlarından biri” olması gerekçesiyle karşı çıktığı bin Salih’e ordu destek veriyor. Sudan’da ise El Beşir’in halk protestolarının ardından istifa etmesiyle birlikte ülkede yönetime Yüksek askeri konsey el koydu. Libya’da da Trablus’a doğru ilerleyen güçlerin komutanı Hafter, eski bir general.