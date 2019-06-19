Son dakika… İmamoğlu’ndan uluslararası ajansa flaş açıklamalar

Fransa’nın resmi haber ajansı AFP, İstanbul seçimi ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir dosya hazırladı. “Muhalif İstanbul adayı Türk siyasetini sallıyor” başlıklı haberde İmamoğlu’nun seçim stratejisinden bahsediliyor.

AFP’nin haberinde, “Kavga etmeyi sevmiyor ve kışkırtma yerine uzlaşmayı tercih ediyor ve kampanyasını TV yerine sosyal medyadan yürütüyor. Bu yaklaşım bu hafta İstanbul belediye başkanlığı için yarışacak Ekrem İmamoğlu’nu Türk siyasetini 20 yıldır domine eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın antitezi haline getirdi. İmamoğlu’nun birleştirici bir söylem kullanması birçok seçmen için taze bir soluk oldu” ifadesi kullanılıyor.

Ajans, 2018’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın karşısına çıkan CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin de rakibinin taktiğini uyguladığını ve bu sebeple başarısız olduğunu aktardı.

Mazbatasını almasının ardından yeniden seçim kararı verilmesi sonrasında protesto gösterisi yapmaması ve pozitif davranmasının vurgulandığı haberde, AFP’ye konuşan İmamoğlu, “Bir protestoya ya da bu tür bir gösteriye gerek yok. Bu bizim metodumuz değil. Demokrasi için sandıkta mücadele edeceğiz” dedi.

“BARACK OBAMA’YI HATIRLATIYOR”

İmamoğlu’nun yerel seçimlerde İstanbul belediye başkan adayı olarak tanıtılmasından önce pek de bilinmediğine vurgu yapan AFP, “İmamoğlu’nun görseli ve mesajları dünyanın diğer ülkelerindeki pozitif kampanyalarla açıkça paralellik gösteriyor. Örneğin 2008 yılında Barack Obama’nın ikonik posterini hatırlatıyor” ifadesini kullandı.

Haberde, İmamoğlu’nun anaakım medyada çok yer alamadığını ve bu sebeple sosyal medyaya odaklandığı belirtildi. İmamoğlu bu konuda, “İnsanlar beni zaten ellerindeki ekranlardan izliyor” dedi.

Haberde, İmamoğlu’nun sosyal medyadaki popülaritesinin de arttığı belirtildi. İmamoğlu’nun kampanyasındaki isimler, “Mart ayında 25-30.000 olan videoların izlenme sayısı milyonları geçti. Twitter’daki 350.000 takipçisi de 2.6 milyona çıktı” dedi.