Son dakika… İngiltere Başbakanı’nın Türk amcası konuştu

Theresa May’in istifasının ardından hafta içinde başbakanlık görevine gelen Boris Johnson ve Türkiye bağlantısı İngiliz kamuoyunun gündeminden düşmek bilmiyor… Ülkenin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mail, Boris Johnson’ın Türkiye’de yaşayan amcası tarihçi Sinan Kuneralp ile bir araya geldi. Gazeteye açıklamalarda bulunan Kuneralp, Johnson’a da tavsiyelerde bulundu.

Kuneralp, “Boris’in dünyanın en önemli 10 insanından biri olması çok heyecan verici. Onun karşısında Brexit gibi zor bir görev var. Onun için hem mutluyum hem de mutsuzum çünkü kimsenin teşekkür etmeyeceği bir iş yapıyor ve karşısında zor bir görev var. Onun yapacağı iş bir süper insan görevi fakat yaparsa bir siyasi dahi olarak anılacak” derken, Johnson’ın “Boris tarzıyla” bunun üstesinden gelerek herkesi şaşırtabileceğini dile getirdi. Kuneralp, Johnson’ın dogmatik görüşlerini bırakmaması durumunda başarısız olabileceğini söylerken, “Boris’in kardeşi Jo Johnson da harika bir devlet adamı ve Boris’ten sonra başbakan olabilir” dedi.

Başbakan olmadan önce de sık sık yaşadığı ilişkilerle gündeme gelen Johnson’ın bu özelliğini büyük büyük babasından aldığını söyleyen Kuneralp, “Bence bu aile geleneği. Benim dedem ve onun büyük büyük dedesi tam bir çapkındı. Boris her zaman akıllı ve güzel kadınlara ilgi duydu ve bu hepimizde olan bir durum” ifadesini kullandı. Boris Johnson’ın babası Stanley ile kuzen olan ve Boris’ten 17 yaş daha büyük olan Kuneralp, “Boris’in önünde iki yol var, ya harika bir başbakan olacak ya da başarısız olacak. Umarım şimdi olduğu kadar dogmatik olmaz ve pragmatik olur ve gelişir. Eğer değişmezse tarihin en kötü başbakanı olabilir. Provokatif olmayı seviyor ve bu özelliğini büyük büyük babasından almış, dikkatli olması gerek” dedi.

Daha önce Londra belediye başkanı ve dışişleri bakanı olarak da görev alan Johnson ile en son 2016 yılının sonbaharında görüştüğünü söyleyen Kuneralp, “En son İstanbul’da bir araya gelmiştik ve çok eğlenmiştik. Çok komik ve çekici biri. Yemekten sonra eşim Rukiye Boris’e döndü ve ‘Kariyerinde bir siyasetçi değil bir komedyen olmalısın, çok başarılı olursun’ dedi. Bundna hoşlanıp hoşlanmadığını bilmiyorum” ifadesini kullandı. Kuneralp, 1980’lerde Johnson’ın o dönemdeki kız arkadaşıyla bir süre İstanbul’da kaldığını ve yeğenine ev sahipliği yaptığını söyledi.