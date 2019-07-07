Son dakika… İran’dan korkutan hamle: Nükleer bombaya yüzde 1.33 kaldı

ABD, dönemin başkanı Barack Obama yönetiminde P5+1 ülkeleri olarak da bilinen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD ile birlikte +1 olarak da Almanya ile birlik olarak İran’la bir anlaşma imzalamıştı.

Bu anlaşma kapsamında İran’ın nükleer silah yapmasının önüne geçilmiş ve zenginleştirilmiş uranyum seviyesini düşük tutması kararlaştırılmıştı. Fakat Beyaz Saray’a geldikten sonra önce ABD Başkanı Obama’yı eleştiren ve daha sonra İran ile yapılan bu anlaşmadan çekilme kararı alan Trump, İran’a yeni yaptırımlar uygulayarak yeni bir krizin fitilini alevlemişti. İran’a uygulanan yaptırımlar Tahran yönetimini de kızdırınca, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani nükleer silah üretiminde kullanılan zenginleştirilmiş uranyum yapımına devam edileceğini duyurmuştu.

Dün gece ise ajanslar flaş bir son dakika haberini abonelerine servis etti… Reuters’a konuşan bazı İranlı kaynaklar, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum seviyesini 2015’teki anlaşmadan daha yüksek bir seviyeye çekeceğini aktardı. İsmini açıklamayan yetkililer, “İran yönetimi zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 3.67’den yüzde 5’e çıkarmaya karar verdi. Fakat bu açıklama yarın (pazar günü) yapılacak” ifadesini kullandı.

Bu gelişmeler ışığında Ruhani ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi… Ruhani, “Yaptırımlar kaldırılsa bu İran ve 6 büyük güç arasında bir hareketlenmenin başlangıcı olabilir” dedi.

Nükleer reaktörlerde kullanılan zenginleştirilmiş uranyum, plutonyumun aksine alfa radyasyonu yaydığı için tehlikeli değildir fakat patlayıcı nükleer silah ve silah başlığı yapımında kullanılabilir. Bu durum zenginleştirilmiş uranyumu dünyanın en tehlikeli silahının ana maddesi haline getiriyor.