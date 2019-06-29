İtfaiye müdürüne ‘cinsel ilişki’ suçlaması

İddiaya göre; 100 yılı aşkın bir süredir gönüllü olarak yangın söndürme hizmeti veren Strong Fire Company’nin Müdürü Kevin Mains, Temmuz-Ağustos 2018 arası dört kez reşit olmayan bir kızla birlikte oldu.

42 yaşındaki Mains’ın dün öğleden sonra polise teslim olduğu ve Shamokin Bölgesi Yargıcı John Gembic’in karşısına çıkarıldığı belirtildi.

Mains, 100 bin dolar kefalet ücreti belirlenerek, Northumberland Bölge Hapishanesi gönderildi.

Polis, küçük kızın ifadesine dayanarak ikilinin cinsel ilişkiye girdiği bir yerde bulunan kilimde Mains’ın DNA örnekleri aldı.

Nisan ayında ise güvenlik güçleri arama izni alarak Mains’dan DHA örnekleri topladı. Örneklerin eşleşmesiyle Mains hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.