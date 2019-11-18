Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Kan donduran görüntü: Siyasetçiyi boynundan bıçakladılar

Hindistan Ulusal Kongresi isimli partinin üyelerinden siyasetçi Tanveer Sait dün katıldığı bir düğünde saldırıya uğradı. Davetli olarak katıldığı düğünde genç bir adamın saldırısına uğrayan Sait'in boynundan kan fışkırırken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Sozcu.com.tr
09:49 -
Haberler Dünya
Son dakika… Kan donduran görüntü: Siyasetçiyi boynundan bıçakladılar

Bir dönem eğitim bakanı olarak da görev yapan Tanveer Sait dün vahşi bir saldırıya uğradı… Sait, davetli olarak katıldığı bir düğünde kimliği açıklanmayan bir adam tarafından herkesin gözü önünde saldırıya uğradı.

Hindistan Ulusal Kongresi isimli siyasi partide yer alan Sait yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, siyasetçinin sağlık durumunun kritik olduğunu duyurdu.

Mysore, Karnataka bölgesinde görevli olan Sait’in boynundan kan fışkırırken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Düğün salonunun bir kilometre uzağındaki hastaneye kaldırılan Sait’in ameliyata alındığı belirtildi.

20’li yaşlarında olduğu belirlenen saldırganın neden böyle bir saldırı gerçekleştirdiğine dair soruşturma başlatıldı.

 

Son güncelleme: 09:50 18.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more