Son dakika… Kan donduran görüntü: Siyasetçiyi boynundan bıçakladılar

Bir dönem eğitim bakanı olarak da görev yapan Tanveer Sait dün vahşi bir saldırıya uğradı… Sait, davetli olarak katıldığı bir düğünde kimliği açıklanmayan bir adam tarafından herkesin gözü önünde saldırıya uğradı.

Hindistan Ulusal Kongresi isimli siyasi partide yer alan Sait yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, siyasetçinin sağlık durumunun kritik olduğunu duyurdu.

Mysore, Karnataka bölgesinde görevli olan Sait’in boynundan kan fışkırırken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Düğün salonunun bir kilometre uzağındaki hastaneye kaldırılan Sait’in ameliyata alındığı belirtildi.

20’li yaşlarında olduğu belirlenen saldırganın neden böyle bir saldırı gerçekleştirdiğine dair soruşturma başlatıldı.