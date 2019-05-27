Son dakika… Kıbrıs Türk’ü Avrupa seçimlerinde bir ilke imza attı

Avrupa Parlamentosu’nda görev yapacak ilk Kıbrıs Türk’ü olan Kızılyürek, BBC’ye verdiği bir mülakatta, federal bir Kıbrıs’tan yana olduğunu belirterek, seçilirse hem Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasındaki ilişkilerin gelişmesi hem de Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği’ne yakınlaşması için çalışacağını söylemişti.

59 yaşındaki Kızılyürek’in bir diğer hedefinin de Avrupa’da yükselen “milliyetçiliğe ve ırkçılığa karşı” mücadele etmek olacağını ifade etmişti.

Seçim öncesi Alman Deutsche Welle yayın kuruluşuna mülakat veren Kızılyürek, AKEL'in Kıbrıslı Türkleri eşit gören ve adada çözüm olarak, toplumların bir arada yaşadığı federal bir yapıyı savunan tek parti olması nedeniyle bu partiden aday olduğunu ifade etmişti.

NİYAZİ KIZILYÜREK KİMDİR?

1959’da Potamya’da doğan Niyazi Kızılyürek, 1977’de yüksek öğrenim için Batı Almanya'ya gitti ve Bremen Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler okudu. Kızılyürek, aynı üniversitede yüksek lisans tezi ve doktora yaptı. “Kıbrıs Sorununda İç ve Dış Etkenler” başlıklı ilk kitabını 1983’te yayımladı ve Kıbrıs'ta barışa ve kardeşliğe adadı.

1992-1993 yıllarında Panikos Hrisantou ile “Duvarımız” adlı Belgeseli çeken Kızılyürek, 1995’te çalışmaya başladığı Kıbrıs Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapmaya devam ediyor. 1997 yılında da, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs üçgeninde sürdürdüğü yakınlaşma çabalarından ötürü Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü’ne layık görüldü.

Çoğu Kıbrıs Sorunu üzerine olmak üzere çeşitli dillerde yirmiden fazla kitap yayımlayan Kızılyürek’in Yunancada yedi kitabı çıktı. Kıbrıs Tarihi, Milliyetçilik, Etnik Şiddet ve Modern Türkiye tarihi üzerine yazdığı kitapların dışında, 100'den fazla bilimsel makaleye imza attı.

Farklı dillerden yaptığı çevirilerle yabancı yazarların kitaplarını Türkçeye kazandıran Kızılyürek; Türkçe, Yunanca, Almanca, İngilizce ve Fransızca biliyor.