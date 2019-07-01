Son dakika… KKTC’ye düşen cisim Suriye füzesi çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Taşkent köyü bölgesinde bu sabaha karşı büyük patlamalar ve beraberinde yangın meydana geldi. Patlama sonrasında olay yerine giden yetkililer ve ekipler sabah saatlerine kadar bu cismin ne olduğuna dair bir açıklama yapmamıştı. Bölgede büyük bir panik ve korkuya sebep olan olayla ilgili yapılan açıklamalarda ise düşen cismin bir hava aracı olduğuna yönelik iddialar vardı.

Fakat yerel saatle 10:30 sularında KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Kudret Özersay açıklama yaptı.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Taşkent´e düşen füze ile ilgili olarak, “İlk değerlendirmeler dün akşam Suriye´ye yönelik olarak düzenlenen hava saldırısı karşısında devreye giren hava savunma sisteminin parçası olan Rus yapımı bir füzenin hedefi ıskalaması ertesinde menzilini tamamlayıp ülkemize düşmesidir” açıklaması yaptı. KKTC Bakanlar Kurulu´nun askeri yetkililerle özel gündemle toplanmasından önce sosyal medyadan açıklama yapan Özersay, şu bilgileri verdi: “Dün akşam meydana gelen patlamayla ilgili olarak sabah saatlerinde Kıbrıs´ta bulunan ve bu konuda bilgi sahibi olabilecek olan ülkelerin Büyükelçileri ile temasa geçtik ve halihazırda iletişim halindeyiz. Gelecek olan bilgileri kamuoyu ile paylaşacağız. Patlamanın yere çarpma öncesinde olduğu düşünülmektedir zira yerde herhangi bir çukur açılmamıştır. Farklı birkaç noktaya düşen parçalar füzenin havada, çarpmadan önce patladığını doğrulamaktadır. Şu anda Barış Kuvvetleri Komutanımız ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanımızla Başbakanlıkta toplantıdayız.”

KKTC CUMHURBAŞKANI: TEK TESELLİMİZ VAR

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da olay yerinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Akıncı patlama ile ilgili, “Büyük bir parça üzerinde yapılan inceleme büyük ihtimal füze olabileceğini gösteriyor. Görgü şahitleri havada patladığını söylediler. Tek tesellimiz meskun mahale düşmemesi. Son derece önemli bir hadise. Komutanlarla konuştuk, ülke dışından gelen bir cisim bilgisi var. Gün ışıyınca daha iyi anlayacağız. Bu hadise barış ve huzurun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” dedi.

Bir gazetecinin, “Bulunan parçaların üzerinde Rusça yazıların olduğu” yönündeki sorusuna da Akıncı “Öyle ibareler olduğu söyleniyor. Bölgede her tür silahlı araç gereç mevcut, Rusya´nın da Amerika´nın da araç gereçleri var. Eğer bir füzeyse, Rus füzelerinden biri olabilir. Ama net olarak tespit yapılsın, yetkililerimiz bizi aydınlatsın ki biz de daha net bilgi verebilelim” cevabını verdi.

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