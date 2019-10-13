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Son dakika… Komşudan korkutan uyarı: Daha güçlü silahlar yapın

İran'ın ruhani lideri Hamaney, İran Devrim Muhafızları'na bir çağrıda bulundu. Yarı resmi haber ajansı Tasnim'in son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği açıklamalarda Hamaney, İran Devrim Muhafızları'na, "Daha gelişmiş ve modern silahlar üretilmeli" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr
12:31 -
Haberler Dünya
Son dakika… Komşudan korkutan uyarı: Daha güçlü silahlar yapın

Son dönemde ABD ve bölgedeki diğer ülkelerle gerilim yaşayan İran’dan flaş bir açıklama geldi. İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney, Devrim Muhafızları’na çağrıda bulundu. İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim’in son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği açıklamalarda Hamaney bölgede gerilimi artıracak ifadeler kullandı.

Hamaney, “Devrim Muhafızları daha gelişmiş ve modern silahlar yapmalı. Silahlarınız modern ve güncel olmalı, bunlar İran’da geliştirilmeli. Kendi silahlarınızı geliştirip üretmelisiniz” dedi.

Son güncelleme: 12:33 13.10.2019
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