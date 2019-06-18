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Son dakika… Merkel resmi törende korkuttu

Almanya'nın başbakanı Angela Merkel, bugün Alman halkını korkuttu... Polonya Cumhurbaşkanı için düzenlenen resmi törende "zangır zangır" titreyen Merkel'in ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Sozcu.com.tr
16:31 -
Haberler Dünya
Son dakika… Merkel resmi törende korkuttu

Almanya’nın demir leydisi Angela Merkel, bugün korkuttu… Merkel, Almanya’nın başkenti Berlin’de Ukrayna Cumhurbaşkanı için düzenlenen resmi törende kendine hakim olamayarak adeta zangır zangır titredi. Deutsche Welle Türkçe servisinin sosyal medya heasbında yayınlanan videolarda ayakta durmakta zorlandığı görülen Merkel’in daha sonra törene devam ettiği belirtildi.

 

Ukrayna’nın çiçeği burnunda cumhurbaşkanı Zelenskiy ile birlikte yürüyen Merkel’in su kaybı yaşadığı için titrediği açıklandı. Merkel’in tören sırasında üç bardak su içerek kendine geldiği belirtildi.

Son güncelleme: android-time 16:38 18.06.2019
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