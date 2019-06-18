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NATO’dan kritik Türkiye açıklaması

NATO'nun üst düzey isimlerinden Komutan Wolters, gelecek hafta gerçekleşecek NATO zirvesinde Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan'ın bir araya gelebileceğini duyurdu. Reuters'ın aktardığı son dakika haberinde iki yetkilinin S-400 füze sistemi ile F-35 krizini masaya yatırma ihtimali olduğunu açıklayan Wolters, "Türk Amerikan askeri ilişkileri kesinlikle pozitif" dedi.

Sozcu.com.tr
11:55 -
Haberler Dünya
NATO’dan kritik Türkiye açıklaması

Ankara-Moskova-Washington hattında iplerin gerilmesine sebep olan F-35 ve S-400 krizleriyle ilgili olarak sıcak bir açıklama geldi. Açıklamayı NATO’nun ABD’li Komutanı Tod Wolters yaptı. Reuters’a konuşan Wolters, Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD’nin Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın temas halinde olduğunu duyurdu.

Trump’ın aday gösterdiği fakat henüz atamadığı için resmen savunma bakanı olmayan Shanahan’ın görüşmelere devam ettiğini söyleyen Wolters, iki ülkenin askeri ilişkilerinin “kesinlikle sağlam” olduğunu söyledi.

Paris Havacılık Fuarı’nda basının sorularını yanıtlayan Wolters, “Biz S-400 ve F-35’leri aynı anda kullanmayacağız. Bakan Akar ile Shanahan arasında diyalogun devam ettiğini biliyorum. Aslında iki yetkilinin gelecek hafta Brüksel’de gerçekleşecek NATO Bakanlar Toplantısı’nda bir araya gelerek konuşma fırsatı olacak” dedi.

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Son güncelleme: android-time 11:14 27.06.2019
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