Son dakika… Netanyahu’ya büyük tepki: Bu kareler kriz çıkardı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun hafta sonunda paylaştığı fotoğraf ve videolarla yeni bir tartışmanın da fitilini alevledi… Bu yıl içinde Merkez Seçim Komitesi tarafından yapılan açıklamada İsrail ordusunun seçim kampanyalarında kullanılması yasaklanmış ve aksi yönde hareket edenler hakkında yasal işlem başlatılacağı duyurulmuştu.

Fakat Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hanan Melcer, Netanyahu’nun bu yasağı deldiğini duyurdu. Netanyahu’nun resmi Facebook hesabında paylaştığı bir videoyu hava üssünde askerlerle birlikte çektiğini söyleyen Melcer, “Netanyahu bu videoları indirmeli. Fakat bu güne kadar sadece bir video silindi” açıklamasını yaptı. Merkez Seçim Komitesi tarafından alınan kararda, “İsrail ordusunu bir parti ya da adayı destekliyormuş gibi göstermek yasaktır” ifadesini kullanmıştı.

İsrail’in çok okunan gazetelerinden Haaretz, Netanyahu’nun sildiği bir video yüzünden sadece 2.800 dolar para cezası aldığını yazarken, İsrail Başbakanı’nın hükümet fotoğrafçısı tarafından çekilen görüntüyü hiç para vermeden kampanyalarında kullandığının da altını çizdi. İsrail Başbakanı Netanyahu ve partisi Likud konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.