Son dakika… O ülkede bugün kutlama var: Sebebi şaşkınlık yaratıyor

Orta Amerika’nın yüzölçümü olarak ufak ülkesi El Salvador uzun bir aradan sonra iyi bir haber aldı… Suç oranının ve şiddetin çok yüksek olduğu Orta Amerika ülkesinde 31 Temmuz günü boyunca hiç cinayet yaşanmadığı açıklandı.

Resmi rakamlara göre 31 Temmuz’da 24 saat boyunca ülkede hiç cinayet yaşanmadı. En son 13 Ocak 2017’de böyle bir durum yaşandığını açıklayan Devlet Başkanı Nayib Bukele, göreve başladıktan sadece 2 ay sonra bunu başardığını duyurdu.

Ülkede son 19 yıl içerisinde sadece 8 gün boyunca cinayet işlenmediği açıklandı.

TÜRK LAKAPLI BAŞKAN

El Salvador'da Filistin'den kaçan 100.000 El Salvadorlu yaşadığı tahmin ediliyor. Kudüs ve Beytüllahim'den gelen bu Filistinliler o dönem Osmanlı toprağı olan bölgede yaşadıkları için “Türk” lakabıyla anılıyordu.