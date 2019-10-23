Son dakika… Putin’den dikkat çeken sözler: Türkler ve Suriyeliler…

Suriye’nin geleceği ve Türkiye’nin milli güvenliği açısından oldukça önemli olan ve yaklaşık 6.5 saat süren zirve sonrası iki lider kameraların karşısına geçti.

Ortak basın toplantısının en dikkat çekici bölümlerden biri ise Putin’in konuşmasında vurguladığı bir mesaj oldu.

Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik adımlar atmak isteğini anlayışla karşıladığını belirten Putin, “Türkiye'nin bölgede artan terör, etnik ve dini anlaşmazlıklar nedeniyle yaşadığı endişeyi paylaşıyoruz” dedi.

Putin’in takip eden şu cümleleri ise 8.5 yıllık Suriye iç savaşı sona yaklaşırken, Ankara’nın geldiği pozisyonu ortaya koyması açısından önem taşıyor:

“Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması, ancak bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı duyarak olur. Bu bizim ilkesel tutumumuzdur. Bölgedeki barışı ve istikrarı, Türkler ve Suriyeliler birlikte sağlayacak. Karşılıklı saygı olmazsa bu mümkün olmayacak.”

Soçi Anlaşması kapsamında bugün itibarıyla 12:00’dan itibaren 150 saat içerisinde YGP’li teröristlerin silahları ile birlikte güveli bölge için planlanan 30 kilometrelik şeritten çıkması kararlaştırıldı.