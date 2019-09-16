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Son dakika… Resmen vahşet! Suudi Arabistan sadece bu yıl…

Suudi Arabistan'da son yıllarda idam cezası infaz edilen kişilerin sayısı artıyor. Cenevre merkezli 'Death Penalty Project' adlı sivil toplum kuruluşunun raporuna göre; bu yıl içerisinde aralarında altı çocuğun da bulunduğu 134 kişi idam edildi. 

Sozcu.com.tr
15:45 -
Haberler Dünya
Son dakika… Resmen vahşet! Suudi Arabistan sadece bu yıl…

İnsan hakları örgütleri, Riyad yönetimini insan haklarını suistimal etmekle suçluyor ve idam cezasını keyfi olarak uyguladığını vurguluyor.

İdam cezasının infaz yöntemleri de ciddi tepki konusu… Bazı mahkûmlar çarmıha gerilerek, bazıları ise kafaları kesilerek öldürülüyor. İnfazın ardından parçalara ayrılan cesetler sokaklarda teşhir ediliyor.

Uluslararası hukuka göre; 18 yaşının altındakilerin idam cezasına çarptırılması yasak. Fakat sadece bu yıl idam edilenlerin arasında altı çocuk bulunuyor. Üç çocuk dahil en az 24 kişi ise çok kısa bir süre içinde idam edilebilir.

Suudi Arabistan’da nisan ayında halka açık alanda 37 erkek topluca idam edilmişti. İdam edilenler arasında hükümet karşıtı protestolara katıldığı için terörist olmakla suçlanan 16 yaşındaki bir genç de vardı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın idam cezalarının azaltılacağına ilişkin açıklamasına rağmen geçen yıl 149 kişi idam edilmişti.

Son güncelleme: 15:50 16.09.2019
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