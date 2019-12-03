Son dakika… Ruslar YPG ile anlaştı: General terör karargahında

Kuzey Irak'ta yayın yapan Rudaw televizyonunun haberine göre, Rusya'nın Suriye'deki güçlerinin komutanı Alexander Chaiko, PYD/YPG'nin elebaşı, Şahin Cilo kod adlı PKK'lı ile görüştü. Görüşme, Rus Generalin PYD/YPG karargahına ziyareti ile gerçekleşti.

BARIŞ PINARI GENİŞLETİLMESİN DİYE…

Rudaw'ın aktardığına göre, görüşmede PYD/YPG ile Rusya arasında, Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı operasyonunun genişlememesi için, operasyon sınırlarındaki kasabalara Rus askeri birliklerinin yerleştirilmesine ilişkin uzlaşmaya varıldı. Haberde, Rus askerlerinin Ayn İssa, Tel Tamir ve Amuda'ya yerleşecekleri ifade edildi.

Bu üç yerleşim birimi, Tel Abyad ile Resulayn arasında Türk ordusunun, ÖSO'cularla birlikte kontrol ettiği bölgenin tam sınırında kalıyor. Bu köylerin etrafındaki kırsalda da Türk ordusu ve bağlı birliklerle teröristler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.