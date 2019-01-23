Son dakika… Rusya, ABD’nin çekildiğine dair somut adım yok

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya ve Türkiye’nin çatışmasızlık bölgesi oluşturmaya çalıştıkları Suriye’nin İdlib vilayetindeki durumun hızla bozulduğunu belirtti.

Zakharova, sözkonusu bölgenin neredeyse Nusra militanlarının tam kontrolü altında olduğunu söyledi. Interfax haber ajansında yer alan habere göre Zakharova, “Devam eden provokasyonlar siviller, Suriye askeri personeli ve Rusya’ya ait Hmeymim hava üssü için bir tehdit oluşturuyor” dedi.

Yapılan açıklamada ABD’nin bölgeden çekildiğine dair somut bir adım olmadığı belirtildi.