Son dakika… Rusya’dan flaş radyasyon itirafı

Rusya Savunma Bakanlığı 7 Ağustos Perşembe günü füze motoru denemesi sırasında yaşanan kaza sonrası radyasyon seviyesinin normal olduğunu belirtmişti.

Rusya’nın devlet meteoroloji ajansı Rosgidromet salı günü yaptığı açıklamada Severodvinsk şehrinde radyasyon seviyesinin 4 ila 16 kat arttığı ve bu seviyenin normalin üzerinde olduğu kaydedildi. Greenpeace ise radyasyon seviyesinin normalin 20 kat üzerinde olduğunu açıkladı.

Söz konusu olay sonrası Rusya Atom Enerjisi Kurumu Rosatom beş görevlinin öldüğünü ve üç personelin ise yaralandığını açıklarken, Rusya Savunma Bakanlığı, olay günü iki uzmanın öldüğünü ve altı görevlinin ise yaralandığını kaydetmişti.

Patlamaya sebep olan motorun Rus ordusu tarafından geliştirilen hipersonik gemisavar ‘Zirkon’ füzesine ait olduğu belirtiliyor.

Rusya’da patlamanın yaşandığı askeri üs 1954 yılında açıldı. Bu üste Rusya balistik füzeler ve donanmasına ait füzeleri test ediyor.