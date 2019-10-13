Seçimden önce ortaya çıktı: Belediye başkanı adayının seks kaseti ortaya çıktı

Macaristan’da gündem bir hayli yoğun… Macaristan seçmeni bugün yerel yönetimleri belirlemek için sandık başına gidiyor. Hafta içinde uluslararası basında yer alan haberlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özellikle Budapeşte belediye başkanlığı yarışında ilham olduğuna dair ifadelerin yer almasından sonra Başbakan Viktor Orban’a bir kötü haber de Gyor belediye başkan adayından geldi.

Orban’ın desteklediği Gyor belediye başkan adayı Zsolt Borkai’nin lüks bir yatta alem yaparken çekilmiş görüntüleri Macaristan gündemine bomba gibi düştü. Hırvatistan’ın turistik kentlerinden Dubrovnik açıklarında Adriyatik Denizi’nde seyreden lüks bir tekne içerisinde hayat kadınlarıyla görüntülenen Borkai iddiaları yalanladı. 54 yaşındaki iki çocuk babası Borkai’nin görüntülerinin yetişkin içerikli video paylaşım sitelerinde görüntülenmesi tartışmayı alevlendirdi.

Videonun ortaya çıktığı günlerde bunların bir karalama kampanyası olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını açıklayan Borkai daha sonra bu görüntülere rağmen yarıştan çekilmeyeceğini duyurdu. Borkai, “Ailemden özür diledim ama halen adayım” dedi. Öte yandan videoda görüntülenen kişilerden bazılarının uyuşturucu kullanması da tepki çekti. Başbakan Orban’ın kurmayları, “Bu video Macaristan siyasi hayatının düştüğü en dip noktadır” açıklamasını yaptı.

“İMAMOĞLU MACAR MUHALEFETİNE İLHAM VERDİ”

Macaristan Başbakanı Orban’ın partisi Fidesz Partisi, son 7 seçimde arka arkaya zafer kazanırken hafta içinde Financial Times’a konuşan Macaristan muhalefeti ortak bir karar alarak Budapeşte’de tek bir adayı destekleyeceklerini duyurmuştu. Muhalefetin adayı Karacsony, İstanbul’da İmamoğlu için uygulanan taktiği ilk kez kullanacaklarını dile getirmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir araya geldiğini de söylemişti.

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Son yıllarda yerini sağlamlaştıran Fidesz Partisi, 23 şehirden sadece dördünü yönetmiyor.