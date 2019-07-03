Son dakika… Seks partisinde ölen Arap şeyhi toprağa verildi: Babası gözyaşları içinde

İngiliz basını Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarika kentinin yöneticisi Dr. Sultan bin Muhammed El-Kasımi’nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan El-Kasımi’yi konuşuyor… Bir ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Londra’daki evinde ölü bulduğu 39 yaşındaki Kasımi ile ilgili iddiaları inceliyor.

Kaynaklar Kasımi’nin evinde uyuşturucu kullanıldığını ve grup seks partisi yapıldığını söylerken Londra polisi bu iddialara temkinli yaklaştı. Londra polisi iddiayı ne doğrularken ne de yalanladı. İnceleme devam ederken söz konusu kaynak, “Görünüşe bakılırsa, bazı konukların uyuşturucu aldığı ve cinsel ilişkiye girdiği bir parti yapılıyordu. Şeyh Halid'in uyuşturucu aldıktan sonra aniden ölmüş olabileceğinden şüpheleniliyor. Polis soruşturmasının yanı sıra acil bir iç soruşturma emri verildi ve personelin sessiz kalması yönünde talimat verildi” dedi.

Soruşturma devam ederken bugün Kasımi düzenlenen tören ile toprağa verildi. Bir giyim şirketini yöneten Şeyh Kasımi’nin cenaze töreni bugün gerçekleşti. Dün akşam saatlerinde bulunan Kasımi’nin cenazesi Kral Faysal Camisi’nde gerçekleşti. 3 günlük ulusal yas ilan edilirken Krallık’ın her noktasında bayraklar yarıya indirildi.