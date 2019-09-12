Son dakika… Skandal görüntüler! ABD teröristleri böyle eğitiyor

ABD Merkez Komutanlığı’na bağlı olarak 66 ülke ve uluslararası kuruluşa bağlı askeri birimler tarafından oluşturulan ortak görev gücü, terör örgütü PKK’nın ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı teröristleri eğitirken çekilen bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Görüntüler ise şu ifadelerle yayınlandı: “Suriye Demokratik Kuvvetleri komando öğrencileri, Suriye’de 3 Ağustos 2019’daki eğitim sırasında bir odayı temizlediler. Ortak Görev Kuvveti Özel Kuvvetler Komutanlığı, yaz eğitimi kapsamında, Kent Arazisinde Askeri Operasyonlar konusunda öğrencilere eğitim verdi.”

TERÖR ÖRGÜTÜNE AÇIK DESTEK

Türkiye, büyük oranda PKK’nın Suriye kolu YPG güçleri tarafından oluşturulan Suriye Demokratik Güçleri’ni terör örgütü olarak görüyor.

Terör örgütü IŞİD’e karşı bir başka terör örgütünün desteklenmesine başından bu yana sistematik olarak karşı çıkıyor. ABD ise YPG’li teröristleri Suriye’de devam eden IŞİD’le mücadelede en güçlü ortağı olarak görüyor.