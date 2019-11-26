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Son dakika… Sosyal medyayı karıştıran kare: Türkiye’de de yüzlerce şubesi olan fast food zincirinde çekildi

Türkiye'de de yüzlerce şubesi olan fast food lokantasında çekilen bir fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü... ABD'deki bir şubede çekildiği tespit edilen fotoğrafta bir adam tavuk kızartmalarının yanına tek taş yüzük koyarak birlikte olduğu kadına evlilik teklifi etti. Fotoğraf büyük tepki çekti.

Sozcu.com.tr
15:49 -
Haberler Dünya
Son dakika… Sosyal medyayı karıştıran kare: Türkiye’de de yüzlerce şubesi olan fast food zincirinde çekildi

Facebook üzerindeki “Rezil evlilik teklifleri” isimli bir grupta paylaşılan fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı… Etkileyici olmaktan uzak evlilik tekliflerine dair fotoğraf ve videoların yayınlandığı Facebook grubunda bir kadın partnerinin kendisine evlenme teklif ettiği anları paylaştı.

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Genç kadın, “Kocam, bana bir yüzük almak istemiş ve evlenme teklifi ederek bunu en sevimli şekilde sunmak istemiş. Önce bir süpermarketten yüzük aldı ve daha sonra da benimle fast food lokantasında buluştu. Bana tavuk kızartması getirdi. Tavuğu çok sevdiğim için hemen kutuyu açtım ve kutuyu açınca tavukların yanında başka bir kutu buldum. Kutuyu açınca bir tek taş yüzük gördüm” dedi. İsmi açıklanmayan kadının paylaştığı fotoğraf kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

Facebook üzerinde paylaşılan fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü.

Fakat birçok sosyal medya kullanıcısı, ismi açıklanmayan adamın kolaya kaçtığını ve aslında kadına hiç değer vermediğini öne sürdü. Bazı kullanıcılar, kadının bu teklifi kabul ettiği için adamın çok şanslı olduğunu söylerken diğerleri de bu evlilik teklifini samimi ve güzel olarak değerlendirdi.

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Son güncelleme: 15:56 26.11.2019
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