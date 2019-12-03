Son dakika… Stoltenberg’den NATO zirvesi öncesi flaş açıklama: Saldırılara karşılık verilecek

Stoltenberg NATO zirvesinden önce verdiği demeçte, “Polonya ve Baltık ülkelerindeki NATO kuvvetlerinin varlığı sayesinde Rusya’ya çok güçlü bir sinyal gönderiyoruz: Polonya ya da Baltık ülkelerine bir saldırı olursa, tüm ittifak karşılık verecek” dedi.

Stoltenberg yaptığı açıklamada, NATO’nun düşman listesinin bulunmadığını ancak gerektiğinde karşılık vereceğini söyledi.

ABD, Türkiye’yi NATO’nun Baltık ülkeleri ve Polonya’ya yönelik savunma planlarına destek vermeye çağırırken, Türkiye, NATO’nun Suriye'de terör örgütü YPG ile mücadelesine daha fazla siyasi destek vermesi gerektiğini söyleyerek bu planları şimdiye kadar reddetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün NATO zirvesine katılmak için Londra’ya hareketi öncesinde yaptığı açıklamada, terör örgütlerine karşı NATO’dan destek almaması halinde Türkiye’nin NATO tarafından hazırlanan Baltık ülkeleri ve Polonya’yı savunma planına karşı çıkacağını söyledi.

Stoltenberg, Avrupa Birliği’nde (AB) daha güçlü bir savunma duruşuna karşı çıkmadığını, ancak NATO’nun yerini almaya çalışmanın mantıklı olmadığını söyledi.