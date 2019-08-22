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Son dakika… Suriye’den Türk gözlem noktasına taciz ateşi

Suriye'de muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib'de tansiyon düşmüyor. 3 gün önce Türk konvoyunun olduğu bölgeye hava saldırısı düzenleyen Suriye ordusu, bugün ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 8 nolu gözlem noktasına taciz ateşi açtı.

12:35 -
Haberler Dünya
Son dakika… Suriye’den Türk gözlem noktasına taciz ateşi

Rejime ait savaş uçakları, İdlib’in güneydoğusundaki Maaretinuman ilçesinde yer alan 8 nolu gözlem noktasının yakınına ağır makineli tüfeklerle
ateş etti. Atış neticesinde herhangi bir hasar oluşmadı.

Sirman bölgesindeki 8 nolu nokta, rejimin dün kuşatmaya aldığı Han Şeyhun ilçesinin kuzeyinde bulunuyor.

Rejim, Rusya’nın ve İran destekli yabancı terörist grupların yardımıyla son 10 gündür İdlib’in güneyinde ilerliyor. Söz konusu bölgeden 17 Eylül 2018’de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana 1 milyona yakın sivil Suriye-Türkiye sınırı hattına göç etti.

Yerel kaynaklar, saldırıların Maaretinuman ve Serakib ilçelerine yayılması halinde yerinden edilenlerin sayısının 1,5 milyona ulaşabileceğini
belirtiyor.

Rejim, 19 Ağustos’ta 8 nolu noktanın güneyindeki Morik’te bulunan 9 nolu noktaya intikal esnasında TSK konvoyuna hava saldırısı düzenlenmiş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştı. (AA)

Son güncelleme: android-time 13:14 22.08.2019
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