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Son dakika… Tecavüzle suçlanan Koreli şarkıcılara hapis cezası

Güney tecavüz suçlamasıyla yargılanan ünlü şarkıcıların cezası belli oldu. Jung Joon-young 6 yıl, Choi Jong-hoon ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

10:40 -
Haberler Dünya
Son dakika… Tecavüzle suçlanan Koreli şarkıcılara hapis cezası

Güney Kore'de mahkeme 2015-2016 yılları arasında en az 10 kadını cinsel ilişki esnasında rızaları olmadan videoya çeken ve bu görüntüleri mesajlaşma uygulamasında paylaşan şarkıcı Jung Joon-young hakkında kararını verdi.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Jung'u tecavüz, kadınları gizlice videoya çekmek ve bu videoların yasa dışı paylaşımı suçlarından 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından grubu FT Island'dan ayrılan bir diğer şarkıcı Choi Jong-hoon da yine tecavüz suçundan 5 yıl hapis cezası aldı.

Mahkeme ayrıca her iki ismin 80 saat ‘cinsel şiddet tedavisi' eğitimi almasına karar verdi.

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