Son dakika… Tecavüzle suçlanan Koreli şarkıcılara hapis cezası

Güney Kore'de mahkeme 2015-2016 yılları arasında en az 10 kadını cinsel ilişki esnasında rızaları olmadan videoya çeken ve bu görüntüleri mesajlaşma uygulamasında paylaşan şarkıcı Jung Joon-young hakkında kararını verdi.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Jung'u tecavüz, kadınları gizlice videoya çekmek ve bu videoların yasa dışı paylaşımı suçlarından 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından grubu FT Island'dan ayrılan bir diğer şarkıcı Choi Jong-hoon da yine tecavüz suçundan 5 yıl hapis cezası aldı.

Mahkeme ayrıca her iki ismin 80 saat ‘cinsel şiddet tedavisi' eğitimi almasına karar verdi.