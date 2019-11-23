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Son dakika… Tel Abyad’da bombalı saldırı: En az 4 ölü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde bomba yüklü araç patlatıldı.

11:07 -
Haberler Dünya
Son dakika… Tel Abyad’da bombalı saldırı: En az 4 ölü

Akçakale’ye sınır komşusu olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı ile terör unsurlarından temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde sabah saatlerinde bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Terör örgütü PKK/YPG/PYD tarafından düzenlenen saldırıda patlama sesi Akçakale’den de duyuldu. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 26 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Patlama bölgesinden gelen ilk kare.

Patlama sonrası olay yerine Türkiye’den sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Akçakele Devlet Hastanesi’ne getirdi.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından sınırın her iki tarafında güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

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Son güncelleme: 11:18 23.11.2019
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