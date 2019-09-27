Son dakika… Trump bunu da yaptı: O ismi büyükelçi atadı

ABD’de gündem çanta tasarımcısı Lana Marks… Bugün ABD Senatosu, Lana Marks’ın Güney Afrika Büyükelçiliği adaylığını onayladı. Böylelikle ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz yıl aday gösterdiği Marks 2016’dan büyükelçinin olmadığı Güney Afrika’ya resmen atandı.

Aralık 2016’da Büyükelçi Patrick Gaspard’ın görevden ayrılmasından itibaren maslahatgüzar seviyesinde olan ilişkiler böylelikle büyükelçilik seviyesinde devam edecek. Fakat Marks’ın büyükelçi olarak atanması hem ABD basınında hem de sosyal medyada büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bunun sebebi ise Güney Afrika doğumlu olan ve bölgede konuşulan yerel dillere hakim olan Marks’ın kariyerinde hiç diplomatik bir rol üstlenmemesi ve lüks çanta tasarımlarıyla tanınması.

Aralarında Oprah Winfrey, Kate Winslet ve Madonna gibi isimlerin olduğu müşterilere çok özel çantalar tasarlayan Marks’ın çantaları 20.000 dolara alıcı bulabiliyor.