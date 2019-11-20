Son dakika… Trump’ı ikna çabalarında son perde! Pentagon Türkiye’yi suçladı

Pentagon’un Savnma İstihbarat Ajansı’na dayandırılan raporda, “IŞİD, Suriye içerisindeki olanak ve kaynaklarını yeniden düzenlemek ve yurt dışında saldırı planlama kabiliyetini güçlendirmek için Türkiye’nin saldırısından ve bunu müteakiben ABD askerlerinin sayısının azaltılmasından istifa etti” ifadesine yer verdi.

Pentagon’un 116 sayfalık raporunda, IŞİD elebaşı Ebubekir el Bağdadi’nin ölümünün “IŞİD’in yeniden toparlanma kabileyi üzerinde çok az etkisi olacağı” değerlendirmesi de yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerini Suriye’nin kuzeyinden çekme kararı vermiş ve Türkiye 9 Ekim’de terör örgütü PKK bağlantılı YPG güçlerine karşı Barış Pınarı Harekâtı’nı başlatmıştı.

TSK’nın Özgür Suriye Ordusu’nun çatı örgütü Suriye Milli Ordusu (SMO) ile giriştiği operasyon, başta ABD olmak üzere dünya genelinde tepkiyle karşılanmıştı.

TRUMP TEPKİLER ÜZERİNE PLANI YUMUŞATTI

ABD Kongre üyeleri, harekât nedeniyle Türkiye’ye yaptırımlar öngören tasarılar hazırlamıştı. Hem Demokratlar hem Cumhuriyetçiler Türkiye karşıtı cephede yer alınca, Başkan Trump çekilme planını yumuşatmıştı.

Trump, ABD askerlerinin bölgede petrol sahalarının korunması için kalacağını belirtmişti. Suriye'den kısmi çekilme tamamlandığında bölgede yaklaşık 600 ABD askerinin kalacağı ifade ediliyor.

Öte yandan, Başkan Trump, mart ayında yaptığı açıklamayla terör örgütü IŞİD’in yüzde 100 bitirildiğini dünyaya ilan etmişti.