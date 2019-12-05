Son dakika… TürkAkımı krizi patladı: Persona non grata ilan edildi

Rusya ile Bulgaristan arasında yaşanan TürkAkımı geriliminde tansiyon tırmanıyor… Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün Bulgaristan’ı kasıtlı olarak geciktirmekle suçlamasının ardından Kremlin’den kritik bir adım geldi.

Putin’in, “İhtiyaç durumunda bu ülkeyi güzergah dışında bırakabileceğiz” demesinin ardından Rus hükümeti Bulgaristan büyükeliçiliğinde çalışan bir diplomatı “persona non grata” yani istenmeyen adam ilan etti.

Bulgaristan dün Rus diplomatı sınır dışı etmiş ve Rusya’nın göreve yeni başlayacak savunma ataşesine vize vermemişti. Rusya’nın bu hamleye karşılık olarak bu adımı attığı aktarıldı.

İLGİLİ HABER Putin'den TürkAkımı ile ilgili sert sözler: Güzergâh dışı bırakırız

Detaylar geliyor…