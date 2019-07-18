Türkiye’de de çok tüketilen içeceğe yasak yolda: 16 yaşın altındakilere satılmayacak

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock’ın yakında kamuoyuna ve kabineye açıklayacağı “enerji içeceği” yasağı İngiliz basınına sızdı… Hancock’ın aşırı şeker ve kafein barındırdığı gerekçesiyle gençlere enerji içeceği satışını yasaklamayı öngören tasarının detayları ortaya çıktı.

Hancock, İngiliz Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir danışma kurulu oluşturduğunu ve enerji içeceklerinin gençlere satışının yasaklanması gerektiğini söyledi. 16 yaşının altındakilere enerji içeceği satışı yapılmasının önüne geçilmesini öngören taslakta Hancock’ın, “Bu plan hükümette ve iş dünyasında tartışma yaratabilir. Fakat çocuklarda obeziteyle mücadele etmek için hükümet yüksek oranda şeker barındıran içeceklerin satışına müdahale etmeli. Danışma sonrasında çocuklara enerji içeceği satışlarının durdurulmasının bu konuda atılabilecek önemli bir adım olduğunu öngörüyoruz” ifadesini kullandığı vurgulandı.

İNGİLİZ SİYASETİNİ DEĞİŞTİRECEK HAMLE

Göreve geldiğinden beri 16 yaşın altındakilere enerji içeceği satışını durdurmayı hedefleyen Hancock’a çok sayıda ünlü İngiliz destek verdi. İngiltere’nin ünlü şefi Jamie Oliver, 3 yıldır enerji içeceklerine savaş açtığını söylerken Hancock’ın kararını desteklediğini dile getirdi. Öte yandan yasağın tek bir markayı değil, bütün enerji içeceği markalarını kapsayacağı açıklandı.

Öte yandan Hancock’ın bu hamlesinin İngiltere’de merakla beklenen başbakanlık yarışını da doğrudan etkileyecek. Theresa May’in istifası sonrasında Muhafazakar Parti içinde gerçekleştirilecek seçim ile yeni başbakanın seçileceği İngiltere’de öne çıkan adaylardan Boris Johnson, bu tür içecek ve alkollü içkilerden alınan vergileri kaldıracağını söylemiş ve bu içeceklerin satışını artırmayı hedeflediğini söylemişti. İngiliz Sağlık Bakanlığı’nın, “Çocukların sağlığına zarar veriyor, baş ağrısı, hiperaktivite ve obeziteye sebep oluyor” diyerek karşı çıktığı enerji içecekleri hakkında 16 yaş sınırlaması getirilirse İngiltere’de siyasi kriz bir süre daha devam edebilir.