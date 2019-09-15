Son dakika… Türkiye’den İsrail’e çok sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, Netanyahu’nun sözlerine ilişkin “Bu utanç verici açıklama seçimlerde birkaç oy fazla kazanmaya yönelik alçakça bir girişimdir” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, “Bazı ülkelerin desteğiyle cesaretlenen İsrail, ırkçı apartheid rejimine dönüşmeye başlayan saldırgan politikalarını sürdürmektedir” dedi.

Netanyahu, 17 Eylül’de yapılacak erken seçimi kazanmak için sağ seçmenin oyunu almaya yönelik vaatlerde bulunmuştu. Bu kapsamda da tekrar başbakan seçilirse Batı Şeria’yı ilhak edeceğini söylemişti.

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