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Son dakika… Türkiye’den İsrail’e çok sert tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçim vaadi olarak Batı Şeria'yı ilhak edeceğini söylemesine Türkiye'den en sert tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.

Sozcu.com.tr
14:14 -
Haberler Dünya
Son dakika… Türkiye’den İsrail’e çok sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, Netanyahu’nun sözlerine ilişkin “Bu utanç verici açıklama seçimlerde birkaç oy fazla kazanmaya yönelik alçakça bir girişimdir” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, “Bazı ülkelerin desteğiyle cesaretlenen İsrail, ırkçı apartheid rejimine dönüşmeye başlayan saldırgan politikalarını sürdürmektedir” dedi.

Netanyahu, 17 Eylül’de yapılacak erken seçimi kazanmak için sağ seçmenin oyunu almaya yönelik vaatlerde bulunmuştu. Bu kapsamda da tekrar başbakan seçilirse Batı Şeria’yı ilhak edeceğini söylemişti.

AYRINTILAR AZ SONRA…

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Son güncelleme: 14:17 15.09.2019
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