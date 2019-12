Ülkeyi yasa boğan haber: Ünlü şarkıcı yaşamını yitirdi

İngiltere’nin en popüler şarkıcılarından olan Kenny Lynch yaşamını yitirdi… Bir dönem hem televizyon programlarıyla hem de müzik kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken Lynch’in 81 yaşında öldüğü duyuruldu.

Lynch ailesi, acı haberi takipçilerine sosyal medyadan duyururken, “Birçok insan tarafından özlenecek” ifadesi kullanıldı. 1938 yılında Londra’nın doğusunda dünyaya gelen Lynch, ailesi dolayısıyla Jamaika kültürüyle büyümüş ve bunu da sanatına yansıtmıştı.

Birleşik Krallık’ın en popüler ilk Afro-Amerikan pop yıldızı olan Lynch, dünyanın en bilinen müzik grubu The Beatles ile turneye çıkmış ve en çok dinlenen şarkılar listesinde yer almıştı. Beatles’ın şarkısını kendine göre yeniden yorumlayan ilk sanatçı olan Lynch, 1963 yılında Misery’i söylemişti. Ünlü şarkıcı daha sonra Paul McCartney’nin “Band On the Run” albümünün kapağında McCartney’nin yanında poz vermişti.