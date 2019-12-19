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Ülkeyi yasa boğan haber: Ünlü şarkıcı yaşamını yitirdi

Şarkıcı ve sunucu Kenny Lynch'in yaşamını yitirdiği açıklandı. İngiltere'de dünyaya gelen 81 yaşındaki şarkıcı Up on the Roof şarkısıyla müzik tarihine adını yazdırmıştı. Birleşik Krallık'ın ilk büyük Afro-Amerikan pop yıldızı olan Lynch, Beatles ile turneye çıkmıştı.

Sozcu.com.tr
11:47 -
Haberler Dünya
Ülkeyi yasa boğan haber: Ünlü şarkıcı yaşamını yitirdi

İngiltere’nin en popüler şarkıcılarından olan Kenny Lynch yaşamını yitirdi… Bir dönem hem televizyon programlarıyla hem de müzik kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken Lynch’in 81 yaşında öldüğü duyuruldu.

Lynch ailesi, acı haberi takipçilerine sosyal medyadan duyururken, “Birçok insan tarafından özlenecek” ifadesi kullanıldı. 1938 yılında Londra’nın doğusunda dünyaya gelen Lynch, ailesi dolayısıyla Jamaika kültürüyle büyümüş ve bunu da sanatına yansıtmıştı.

Ünlü şarkıcı, Beatles’ın solisti ve basçısı Paul McCartney’nin albümünde yer almıştı. Kendisi soldan ikinci sırada Paul McCartney’nin yanında poz vermişti.

Birleşik Krallık’ın en popüler ilk Afro-Amerikan pop yıldızı olan Lynch, dünyanın en bilinen müzik grubu The Beatles ile turneye çıkmış ve en çok dinlenen şarkılar listesinde yer almıştı. Beatles’ın şarkısını kendine göre yeniden yorumlayan ilk sanatçı olan Lynch, 1963 yılında Misery’i söylemişti. Ünlü şarkıcı daha sonra Paul McCartney’nin “Band On the Run” albümünün kapağında McCartney’nin yanında poz vermişti.

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