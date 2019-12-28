Son dakika… Ünlü oyuncudan acı haber

Önceki gün öldüğü belirtilen ünlü oyuncunun dostlarından Phil Syracopoulous, Lyon’ın sağlığının bir süredir kötüye gittiğini söyledi.

1962 yapımı ‘Lolita’daki performansıyla Altın Küre Ödülü’ne değer görülen Lyon, kariyerindeki bu en büyük rolü 800 genç kız arasından kapmayı başarmıştı.

Orta yaşlı bir kolej profesörünün 14 yaşındaki bir kıza duyduğu tutkulu aşkı anlatan ‘Lolita’ filmi, Türkiye’de de 16 Şubat 1965 tarihinde özgün adıyla gösterime girmişti.

John Huston’ın 1964 yapımı ‘The Night Of the Iguana’ adlı filmde Richard Burton, Ava Gardner ve Deborah Kerr ile kamera karşısına geçen Sue Lyon, birçok sinema ve dizi projesinde de boy göstermişti.