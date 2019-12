Son dakika… Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

61 yaşındaki Marie Fredriksson, 1986 yılında Per Gessie ile birlikte Roxette grubunu kurmuştu.

Roxette, ‘It Must Have Been Love’, ‘Joyride’, ‘Listen To Your Heart’ ve ‘The Look’ adlı şarkılarıyla hafızalarda yer etmişti.

İsveç gazetesi Express, haberi “En büyük ve en sevilen sanatçılarımızdan birinin öldüğünü büyük bir üzüntüyle duyurmak durumundayız” ifadesiyle aktardı.

Fredriksson’ın en yakın aile üyelerinin katıldığı bir törenle sessizce toprağa verileceği belirtildi.

Per Gessie de ekip arkadaşına şu sözlerle veda etti: “Seni ve aile çok seviyorum. Hiçbir şey artık aynı olmayacak.”

Marie Fredriksson evli ve iki çocuk annesiydi.