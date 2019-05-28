Son dakika… Ünlü sunucudan yıllar sonra gelen taciz itirafı

Dünyaca ünlü sunucu ve aktrist Ellen Degeneres, yıllar sonra bir itirafta bulundu… Degeneres, küçük yaşlarda babasının cinsel tacizine uğradığını söyledi. Başarılı sunucu, babasının kendisini elle taciz ettiğini dile getirdi. Netflix’te yayınlanan bir sohbet programına katılan Degeneres, annesinin “çok kötü bir adam” ile evlendiğini söylerken bu adamın kendisini elle taciz ettiğini dile getirdi.

Annesi Betty DeGeneres’in meme kanseri olduğunu ve bundan sonra ismi açıklanmayan adamın kendisini elle taciz ettiğini söyledi. DeGeneres, “Annem şehir dışındayken yanıma gelerek göğüslerimde bir nodül olmadığından emin olmak istedi ve bu yüzden beni elledi. Bunu daha sonra başka zamanlarda da tekrarladı” dedi.