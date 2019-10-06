Son dakika… Yasak kalktı: Kadınlar otelde tek başına kalabilecek

Eski uygulamada çiftler otel odasında kalabilmek için evlilik belgesi ibraz etmek zorundaydı, fakat şimdi bu kural yabancılar için esnetildi.

Suudi Turizm ve Ulusal Miras Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, “Tüm Suudi vatandaşlarından otellere girerken, aile kimlikleri ya da ilişki belgelerini göstermeleri istenir. Bu yabancı turistler için zorunlu değildir. Suudiler de dahil olmak üzere tüm kadınlar, check-in sırasında kimlik vererek otellerde yer ayırtabilir ve tek başlarına kalabilir.”

Yeni vize düzenlemesine göre; yabancı turistler tamamen kapanmak zorunda değil, fakat hâlâ gösterişsiz giyinmeleri bekleniyor.

İngiliz Independent gazetesinin kıdemli seyahat editör Simon Calder, “vize düzenlemelerinin esnetilmesinin Krallığa giden turist sayısını artırabileceğini” ifade etti.

KAŞIKÇI SUİKASTININ GÖLGESİNDE DEĞİŞİM

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, son dönemde ultra-muhafazakâr olarak nitelendirilen Krallık’ta ciddi değişimlere imza attı.

Bunlar arasında kadınların otomobil kullanmasına yönelik yasağın kaldırılması ve kadınların yanlarında bir erkek olmadan yurt dışına gitmelerine izin verilmesi gibi uygulamalar bulunuyor.

Fakat Veliaht Prens’in bu değişimleri, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın geçen yıl 2 Ekim’de Türkiye’nin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinin ardından gölgede kaldı.