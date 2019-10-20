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Son dakika… Yetkililer uyardı: Asyalı El Chapo’yu gören yetkililere bildirsin

Meksikalı uyuşturucu taciri El Chapo lakaplı Joaquin Guzman'a rakip Asya'dan çıktı... Asyalı El Chapo olarak bilinen Tse Chi Lop, son yılların en azılı uyuşturucu kaçakçılarından biri olarak biliniyor. Yetkililer, "O Asya'nın en çok aranan kanun kaçağı ama kendisine ulaşmak imkansız" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr
12:45 -
Haberler Dünya
Son dakika… Yetkililer uyardı: Asyalı El Chapo’yu gören yetkililere bildirsin

Meksikalı uyuşturucu kaçakçısı Joaquin Guzman, popüler kültürde sık sık kamuoyunun karşısına çıkan bir figürdü. Milyonlarca dolarlık uyuşturucu ticaretini yöneten El Chapo yani “Bücür” lakaplı Guzman, halen ABD’de hapis cezasını çekerken Birleşmiş Milletler’den flaş bir açıklama geldi.

El Chapo ya da Pablo Escobar gibi kamuoyunun karşısına çok çıkmayan Tse Chi Lop’un pek fotoğrafı bulunmuyor.

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin Güneydoğu Asya operasyonunu yöneten Jeremy Douglas, yeni bir uyuşturucu baronunun bölgeye korku ve zehir saçtığını açıkladı. Douglas, Kanada doğumlu Tse Chi Lop’un Tayland, Laos ve Myanmar’ın arasında kalan bölgede bir uyuşturucu imparatorluğu kurduğunu açıkladı. Douglas, “Hiçbir kanun kaçağı diğeriyle kıyaslanamaz ama bu adam listeleri aşıyor. Asya’nın en çok aranan suçlusu. Çok büyük bir serveti var ve kendisine Taylandlı kickboksçulardan oluşan bir koruma ordusu kurdu. Her yere özel jetiyle gittiği için yakalamak imkansız” dedi.

Tse Chi Lop’un çok nadiren görüntülendiğini ve bu sebeple pek de fotoğrafının olmadığını söyleyen Douglas, “Sam Gor isimli uyuşturucu şebekesi yılda 8 ile 17 milyar dolar gelir ediyor. Kendisi El Chapo veya Pablo Escobar ayarında bir suçlu” dedi.

Son güncelleme: 12:48 20.10.2019
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