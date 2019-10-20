Son dakika… Yetkililer uyardı: Asyalı El Chapo’yu gören yetkililere bildirsin

Meksikalı uyuşturucu kaçakçısı Joaquin Guzman, popüler kültürde sık sık kamuoyunun karşısına çıkan bir figürdü. Milyonlarca dolarlık uyuşturucu ticaretini yöneten El Chapo yani “Bücür” lakaplı Guzman, halen ABD’de hapis cezasını çekerken Birleşmiş Milletler’den flaş bir açıklama geldi.

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin Güneydoğu Asya operasyonunu yöneten Jeremy Douglas, yeni bir uyuşturucu baronunun bölgeye korku ve zehir saçtığını açıkladı. Douglas, Kanada doğumlu Tse Chi Lop’un Tayland, Laos ve Myanmar’ın arasında kalan bölgede bir uyuşturucu imparatorluğu kurduğunu açıkladı. Douglas, “Hiçbir kanun kaçağı diğeriyle kıyaslanamaz ama bu adam listeleri aşıyor. Asya’nın en çok aranan suçlusu. Çok büyük bir serveti var ve kendisine Taylandlı kickboksçulardan oluşan bir koruma ordusu kurdu. Her yere özel jetiyle gittiği için yakalamak imkansız” dedi.

Tse Chi Lop’un çok nadiren görüntülendiğini ve bu sebeple pek de fotoğrafının olmadığını söyleyen Douglas, “Sam Gor isimli uyuşturucu şebekesi yılda 8 ile 17 milyar dolar gelir ediyor. Kendisi El Chapo veya Pablo Escobar ayarında bir suçlu” dedi.