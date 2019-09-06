Son dakika… Zimbabve’nin devrik başkanı öldü

1987 yılında oturduğu devlet başkanlığı koltuğunu 2017 yılının Kasım ayında yaşanan askeri darbeyle bırakan Robert Mugabe’nin yaşamını yitirdiği açıklandı. BBC, Mugabe ailesinden kaynaklara dayandırdığı haberde, Robert Mugabe’nin 95 yaşında öldüğü belirtildi.

30 yılı aşkın bir süredir ülkeyi yöneten Mugabe’nin sağlık sorunları olduğu ve Singapur’da yaşamını yitirdiği açıklandı.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, Mugabe’nin ölümünü duyurdu. Mnangagwa’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Zimbabve’nin kurucu babası ve eski devlet başkanı Mugabe’nin ölümünü üzüntüyle duyururuz” ifadesi kullanıldı. Mugabe’nin son dönemde sık sık Singapur’a giderek tedavi olduğuna dair haberler de yerel basında yer aldı.