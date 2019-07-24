Sonunda bunu da yaptılar: Taşınabilir taharet musluğu

ABD’li girişimciler taharet musluğunun taşınabilir versiyonunu geliştirdi… Kitle fonlama sitesi Indiegogo üzerinden lanse edilen ve Box Clever tarafından tasarlanan Sonny isimli sistem tuvalette rahatlıkla kullanılabilecek bir sistem.

Apple’ın yıllar önce piyasaya sürdüğü ve müzik endüstrisini dönüştüren “iPod Nano”ya benzetilen sistem 79 dolardan satışa çıktı. Taşınabilir taharet musluğu şarj edilebilen bir bataryaya sahip. Tek bir şarj ile 3 hafta boyunca kullanılabilen sistem içindeki depolama alanı aracılığıyla su püskürtüyor.

Mikropların bulaşmasını engelleyen bir yapıda geliştirilen Sonny’i geliştiren Box Clever’ın kurucusu Bret Recor, “Amacımız kablosuz bir cihaz geliştirmekti. Kimseye ihtiyaç olmadan bu cihazın çalışmasını istedik. Tek bir butona basınca su çıkıyor. Fakat bunu geliştirirken çok farklı deneme çalışmaları yaptık. Prototipi sürekli denedik ve en rahat kullanımı bulmaya çalıştık” ifadesini kullandı.