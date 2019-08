Sosyal medya çalkalanıyor! Kuş mu, tavşan mı?

Norveç’teki Oslo Üniversitesi Biyolojik Psikiyatri Bölümü’nde kıdemli araştırmacı olan Dan Quintana, Twitter hesabından pazar günü “Tavşanlar burunlarına dokunulmasını sever” yazarak bir video paylaştı.

Görüntülerde hayvan ise tavşandan ziyade kuşa benziyordu. Videoda gagası gökyüzüne bakan siyah bir kuşun kafasına dokunan bir insan eli görünüyor. Fakat farklı bir açıdan bakıldığında, kuşun gagası bir tavşan kulağını andırıyor.

Kafaları karıştıran ise Quintana’nın görüntüyü paylaşırken “tavşan” yazması oldu. Amerikan haber sitesi CNET’e konuşan Quintana, görüntüdeki hayvanın kuş olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Tavşan yorumunu ilk okura onun gerçekten tavşan olduğunu düşündürmek ve en azından başarı şansı tanımak için yaptım. Yandan bakıldığında gerçekten de tavşan kulağı gibi görünüyor. Bu yanıltıcı ipucu olmasa birçok insanın kuş olarak göreceğini düşünüyordum.”

Amerikan yayın kuruluşu CNN ise videoda görünen hayvanın kuş olduğunu teyit etmekle kalmadı, kuşun Missouri’deki Valley Park’ta bulunan Dünya Kuş Barınağı’nda yaşayan bir kuzgun olduğunu yazdı.

Mischief adlı kuzgunun 18 yaşında olduğu bilgisi de CNN'in haberinde yer aldı.