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Sosyal medyanın konuştuğu değişim: Bunun adı mucize!

Vietnam'da doğduğundan bu yana hiç yürüyemeyen çocuğun hayatı, bir yardım derneği sayesinde değişti. Toplanan bağışlarla Avustralya'da ameliyat olan 7 yaşındaki çocuğun ilk adımları, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr
13:35 -
Haberler Dünya
Sosyal medyanın konuştuğu değişim: Bunun adı mucize!

Vietnam’ın kırsal kesiminde bir köyde doğan 7 yaşındaki Chien, ayaklarındaki eğrilik nedeniyle hiç yürüyemedi. Ellerinden kuvvet alıp sürünerek hareket eden Chien, ailesinin ve arkadaşlarının sırtında okula gidiyordu.

Chien’in ameliyattan önceki hali.

Küçük çocuğun hayatı, ‘Önce Çocuk Derneği’nin (Children First Foundation) hikayesini paylaşmasıyla değişti. Chien’in durumunu anlatan ve tedavisi için bağış kampanyası başlatan dernek, yeterli yardımın toplanmasıyla harekete geçti.

Tedavi için Avustralya’ya götürülen Chien, Melbourne’de doktor Tom Tran tarafından kontrol edildi. Aralık ayı başında ayakları ve kalçasından operasyon geçiren Chien, geçtiğimiz günlerde ise ilk adımlarını attı.

Chien’in tedavisi Melbourne’de sürüyor.

Dernek tarafından o anların fotoğrafları paylaşılırken, Avustralya basını da kalpleri ısıtan gelişmeye geniş yer ayırdı. Chien’in başından geçenler sosyal medyada da büyük ilgi çekerken, küçük çocuğun fizyoterapi sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Chien ve doktoru Tom Tran.

Chien’in 6 ay ile 1 yıl arasındaki süre içerisinde tamamıyla sağlığına kavuşması bekleniyor.

Son güncelleme: 13:38 23.12.2019
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