Spor dünyası bunu konuşuyor: Uğursuz Prenses Meghan!

ABD tenisinin en önemli isimlerinden biri olarak adını tarihe yazdıran Serena Williams, dün tarihi bir fırsatı kaçırdı. Teklerde 24 Grand Slam kazanma rekorunu egale etme şansını değerlendiremeyen Williams, dün New York Açık Kadınlar Tek finalinde Kanadalı Bianca Anreescu’ya kaybetti.

Fakat uluslararası kamuoyu 6-3 ve 7-5 kaybeden Williams’ın bu mağlubiyetinden daha çok tribündeki bir ismin bu yenilgiden sorumlu olduğunu yazdı. Geçtiğimiz aylarda doğum yapan ve özellikle yaz döneminde birçok kez özel jet kiralayarak tatile çıktığı için İngiliz halkının tepkisini çeken Meghan Markle, yakın arkadaşı Williams’ın yenilgisinin sorumlusu gösterildi. Sık sık özel jetle seyahat ettiği için hem eşi Prens Harry hem de kendisini yerden yere vuran basın, Markle’ın Williams’a uğursuzluk getirdiğini yazdı.

Arthur Ashe Kortu’nda maçı izleyen Markle, 2018’de de Wimbledon finalini izlemiş ve o maçta da Williams Angelique Kerber’e kaybetmişti. Bu sefer özel jet yerine tarifeli uçakla First Class’ta Londra’dan New York’a seyahat eden Markle’ın sadece uçak biletine 8.000 dolar ödediği tahmin ediliyor.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail, “Serena bir dahaki sefere Meghan’ı çağırmamalı. Uğursuzluk getiriyor” başlığını atarken The Sun, “Meghan bebeğini bırakıp ABD’ye gitti ve kankasının kaybettiğini yerinde gördü” başlığını kullandı.