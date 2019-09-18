Pompeo: Suudi Aramco’ya saldırı İran destekli

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Cidde'ye yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu. Pompeo yaptığı açıklamada, Suudi Aramco tesislerine yapılan saldırının, Yemen'deki Husi isyancılarının değil, İran'ın sorumlu olduğu bir ‘savaş eylemi' olduğunu belirtti.

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SUUDİ ORDUSU: SUUDİ ARAMCO SALDIRILARI İRAN DESTEKLİ

Suudi Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Turki el Maliki, petrol tesislerine yapılan saldırının ‘tartışmasız bir şekilde' İran tarafından desteklendiğini söyledi.

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Suudi Savunma Bakanlığı, Suudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıda kullanılan seyir füzesi ve silahlı insansız hava araçlarının parçalarını gazetecilere düzenlenen konferansta gösterdi. Konferansta söz alan ordu sözcüsü Albay Turki el Maliki, “Saldırı, tartışmasız bir şekilde İran tarafından destekledi. Saldırı kuzeyden başlatıldı. Tam fırlatılma noktasını tespit etmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. DHA